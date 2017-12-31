موريتانيا: ندوة حول دور التصوف في نبذ الغلو والتطرف

نظم اتحاد مريدي القادرية، ليل السبت/الأحد، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ندوة تحت عنوان: “دور التصوف في نبذ الغلو والتطرف الشيخ سعد بوه نموذجا”.

وقال وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني أحمد ولد أهل داوود إن موريتانيا شهدت عبر تاريخها عطاءات علمية قدمها العلماء والصلحاء.

وأكد الوزير أن ذلك يعتبر مدعاة للاعتزاز والتنويه “الأمر الذي جعل ساكنة هذه الربوع منارة للعلم والعمل به، ونموذجا يحتذى في الأخلاق والاستقامة والورع”، وفق تعبيره.



وأضاف ولد أهل داوود أن الشيخ سعد بوه ولد محمد فاضل بن مامين في طليعة العلماء الذين مازالت آثارهم العلمية معلمة سامقة ومحجة لطلبة العلم والمريدين من مختلف الأطار.

وأوضح أنه “أثرى الساحة الإسلامية بنفائس الكتب والمؤلفات الثمينة فضلا عن دوره البارز في نشر قيم الإسلام والتبادل الثقافي ونسج عرى التقارب والتآخي بين شعوب كثيرة”.