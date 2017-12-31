موريتانيا: البنك المركزي ينظم اجتماعا حول العملة الجديدة

نظم البنك المركزي الموريتاني اليوم الأحد في مقاطعة كرو وسط البلاد اجتماعا تحسيسيا حول العملة الجديدة التي تنطلق مع بداية عام 2018.

وقدم مستشار محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الحاج سيد خلا الاجتماع عرضا مفصلا عن ضمانات الأمان التي تتمتع بها الأوراق والقطع النقدية الجديدة .

ومن جهته استعرض والي لعصابة محمد الحسن ولد محمد سعد أهداف تغيير قاعدة العملة الوطنية، مؤكدا أن تغيير قاعدة العملة يهدف بالأساس إلى محاربة التزوير وتأمين ممتلكات المواطنين، “إضافة إلى تعزيز عناصر الأمان مع المحافظة على قيمة العملة”.