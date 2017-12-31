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موريتانيا: أطباء يقاطعون مسابقة لوزارة الصحة

Cheikhany Sidi منذ 11 ساعة
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قاطعت مجموعة من الأطباء الموريتانيين اليوم الأحد بنواكشوط مسابقة لاكتتاب 10 أطباء أخصائيين، و40 طبيبا عاما نظمتها وزراة الصحة.

وقال الناطق الرسمي باسم الأطباء الغير مكتتبين الدكتور أحمد ولد البصيري إن 58 طبيبا عاما و 15 طبيبا أخصائيا قاطعوا المسابقة التي نظمتها وزارة الصحة اليوم لاكتتاب 10 أطباء أخصائيين و40 طبيبا عاما.

وأضاف ولد البصيري في تصريح لـ”صحراء ميديا” أن الأطباء قاطعوا مسابقة وزارة الصحة لأنهم يرون أنه يجب أن يتم اكتتاب جميع الأطباء الموريتانيين العاطلين عن العمل، “لأن البلد بحاجة إلى جميع الأطباء الموريتانيين، ولأنه من غير المقبول أن تكون المستشفيات مكتظة  بطلاب الطب بدل الأطباء في نفس الوقت الذي يعاني فيه الأطباء من البطالة” بحسب تعبير ولد البصيري.

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Cheikhany Sidi

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