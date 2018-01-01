مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار غربي الولايات المتحدة

قتل شرطي أمريكي وأصيب أربعة آخرون أمس الأحد في حادث إطلاق نار وقع أثناء استجابة الشرطة لبلاغ حول شجار عائلي داخل مجمع سكني في مدينة “دنفر” عاصمة ولاية “كولورادو” الواقعة غرب الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون بالشرطة بحسب شبكة ”إيه بي سي نيوز”الأمريكية أن شخصين آخرين أصيبا بطلق ناري أيضا في الحادث فيما يعتقد أن مرتكب الواقعة قد قتل.

وطلبت الشرطة من السكان المحليين الابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الحادث لحين عودة الهدوء.

ولم توضح الشرطة حيثيات الواقعة وما إذا كانت عملا إرهابيا أم جنائيا في حين أشارت إلى إنشاء ملجأ للطوارئ بالقرب من منطقة الهجوم لاستقبال المواطنين العالقين والهاربين من منازلهم على خلفية الحادث.