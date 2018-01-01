باريس: اجتماع لوزراء دفاع قوة مجموعة الساحل الخمس

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، أمس الجمعة، عن انعقاد اجتماع بباريس مع نظرائها في قوة مجموعة الساحل الخمس ودول مانحة في 15 يناير الجاري، من أجل دعم عمل هذه القوة.

وأوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية أمس: “في الساحل، نحشد المجتمع الدولي حتى تزداد قدرات قوة مجموعة الساحل الخمس ولذلك اجتمع في 15 يناير بباريس مع نظرائي في مجموعة الساحل و الدول المانحة”.

وأوضحت وزارة الجيوش أن الاجتماع سيهدف إلى مساعدة القوة الأفريقية على إحراز تقدم على الصعيد العملياتي والعسكري.

يشار إلى أن قوة “جي 5” المكونة من جنود لخمسة بلدان في المنطقة هي مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا نفذت مهمة استطلاعية في نوفمبر الماضي، وتسعى لرفع عدد أفرادها إلى 5 آلاف جندي بحلول ربيع 2018.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في 13 ديسمبر الماضي عن دعم مالي إضافي للقوة الأفريقية مقدم من السعودية (100 مليون يورو) والإمارات (30 مليون يورو) وذلك خلال الاجتماع الذي عقده ببلدة “سيل-سان-كلو” قرب باريس.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن دعم مالي للقوة الأفريقية بقيمة 50 مليون يورو، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن رصد 60 مليون دولار في صورة تعاون ثنائي لصالح الدول الخمس المعنية.