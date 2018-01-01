المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين يواجه نظيره الليبي ودياً

يستعد المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين لخوض مباراة ودية مع نظيره الليبي يوم السبت المقبل، تدخل في إطار الاستعداد لكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

وأعلن عن المباراة بعد اتفاق مبدئي ما بين الاتحاد الموريتاني لكرة القدم ونظيره الليبي، وستجري المباراة في العاصمة التونسية تونس.

ويجري المنتخب الموريتاني معسكراً تدريبياً في تونس منذ عدة أيام استعداداً لكأس الشان في المغرب.

ونقل موقع “كووورة” واسع الانتشار عن مصادر خاصة قولها إن الجهاز الفني الموريتاني اختار مواجهة المنتخب الليبي من بين العديد من الخيارات التي كانت مطروحة، وذلك لكون المنتخب الليبي من ضمن المشاركين في نهائيات كأس أفريقيا للمحليين بالمغرب، ويقدم كرة جيدة.

يُشار إلى أن منتخب موريتانيا المحلي سوف يلاقي نظيره المغربي منظم البطولة في لقاء الافتتاح، يوم 13 يناير المقبل بالدار البيضاء.